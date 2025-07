Lkw-Fahrer rammt 31-Jährige auf Feldweg - dann zerrt er die Frau in ein Maisfeld

Nettetal - Nach der versuchten Vergewaltigung einer 31-Jährigen in einem Maisfeld im nordrhein-westfälischen Nettetal bittet die Polizei dringend um Hinweise. Der ungeklärte Fall wird Ende des Monats auch in der ZDF-Sendung " Aktenzeichen XY... ungelöst " vorgestellt.

Alles in Kürze

Der bislang unbekannte Täter hatte die 31-Jährige in ein Maisfeld gezerrt, ließ aber von ihr ab, als sich Spaziergänger näherten. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Wie die Ermittler im Kreis Viersen am Donnerstag schilderten, hatte sich die Tat bereits am 21. August 2023 ereignet. Bis heute konnte der Tatverdächtige nicht ermittelt werden, weshalb die Polizei sich jetzt erneut an die Öffentlichkeit wendet.

Demnach war die 31-Jährige am Tattag gegen 18 Uhr mit ihrem Fahrrad auf einem Feldweg in Nettetal unterwegs, der die Dornbuscher Straße mit dem Kölsumer Weg verbindet, als sie einen Lkw bemerkte, der ihr auf dem schmalen Weg folgte.

Plötzlich fuhr der Fahrer des Lkw gegen das Hinterrad des Fahrrads und brachte die Frau damit zu Fall, ehe er ausstieg und mehrfach auf sein Opfer einschlug. Anschließend zerrte er die 31-Jährige in das neben dem Weg gelegene Maisfeld hinein und versuchte, sie dort zu vergewaltigen.

Als sich Spaziergänger näherten, ließ der bislang unbekannte Mann von der Radlerin ab und stieg zurück in das Führerhaus seines Fahrzeugs. Er setzte den Lkw dann rückwärts auf die Dornbuscher Straße zurück und flüchtete, hieß es seitens der Polizei.