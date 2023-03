Luise (†12) mit Messer getötet: Polizei sucht nicht mehr nach der Tatwaffe

Die Waffe, mit der die zwölfjährige Luise aus Freudenberg getötet wurde, bleibt verschwunden. Die Polizei plant keine weiteren Suchaktionen. © Roberto Pfeil/dpa

Zuletzt hatten gut 30 Beamte am Dienstag das Gebiet rund um den Tatort in einem abgelegenen Wald an der Grenze von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen durchsucht - ohne Erfolg. "Derzeit ist keine weitere Suchmaßnahme beabsichtigt", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Siegen am heutigen Donnerstag.

Dabei wäre die Tatwaffe trotz des Geständnisses der beiden zwölf- und dreizehnjährigen mutmaßlichen Täterinnen für die Ermittler wichtig. "Alles, was eine geständige Einlassung objektiv untermauert, ist von Relevanz", sagte der Sprecher.

Nach früheren Angaben der Ermittlungsbehörden wird nach einem haushaltsüblichen Messer gesucht.

Zwei Mädchen im Alter von zwölf und dreizehn Jahren haben gestanden, die zwölfjährige Luise am Samstagabend erstochen zu haben.