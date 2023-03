Polizei gibt grausame Details bekannt: Mädchen (12,13) gestehen Tötung von Luise (†12)!

Die Leiche der zwölfjährigen Luise wurde am Sonntag (12. März) in einem Waldstück entdeckt. © Roberto Pfeil/dpa

"Es ist davon auszugehen, dass Luise infolge zahlreicher Messerstiche verstorben ist", teilten die Ermittler am Nachmittag mit. Die beiden Mädchen hätten die Tat gestanden.

Derzeit befinden sich die mutmaßlichen Täterinnen in einem "geschützten Bereich in der Obhut des Jugendamtes". Die Mädchen und das Opfer hätten sich gekannt, wie es hieß.

Aus Sicht der Justiz sind sie wegen ihres Alters strafunmündig. Dies bedeute allerdings nicht, dass "jetzt nichts gemacht werde", wie der Leitende Oberstaatsanwalt in Koblenz, Mario Mannweiler, betonte. Der Fall werde in die Hände der Jugendbehörden übergeben.

Die zwölfjährige Luise war am vergangenen Samstag nach dem Besuch bei einer Freundin auf dem Nachhauseweg verschwunden und erst am Sonntagmittag in der Nähe eines ehemaligen Bahnhofs auf rheinland-pfälzischem Gebiet nahe der Landesgrenze tot in einer Böschung aufgefunden worden.



Nur einen Tag später bestätigten Polizei und Staatsanwaltschaft, dass das Mädchen Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sei.