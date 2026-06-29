Macheten-Angriff auf den eigenen Vater? Tochter sitzt jetzt in U-Haft

Egelsbach - Eine Familienstreitigkeit ist im südhessischen Egelsbach komplett eskaliert. Eine 41 Jahre alte Frau soll ihren eigenen Vater mit einer Machete angegriffen haben. Nun sitzt sie in Untersuchungshaft.

Nach einem eskalierten Familienstreit musste die Polizei im südhessischen Egelsbach eingreifen und eine 41-jährige Frau festnehmen. (Symbolbild) © Montage: 5vision Media/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen verständigte die Tatverdächtige am Freitagabend gegen 22.47 Uhr selbst den Rettungsdienst.

Alarmierte Polizeikräfte trafen anschließend im Kurt-Schumacher-Ring einen schwer verletzten 63-jährigen Mann an. Seine 41 Jahre alte Tochter wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll es gegen 22.45 Uhr zwischen Vater und Tochter zunächst zu einem Streit gekommen sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll die Frau ihren Vater mit einer Machete attackiert haben.

Die Beschuldigte wurde am Samstag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Darmstadt vorgeführt.

Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an.