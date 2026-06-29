Strecke mehrere Stunden lang gesperrt: Mann in Sachsen-Anhalt von Zug erfasst
Dessau-Roßlau - Am Montagmorgen wurde ein Mann in Sachsen-Anhalt aus bisher unbekannten Gründen von einem Zug erfasst.
Laut Angaben der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau war der Mann gegen 8.50 Uhr auf dem Bahnübergang zwischen Roßlau und Luko, als der Zug ihn erwischte.
"Die Person wurde so schwer verletzt, dass sie an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlag", erklärte Pressesprecherin Laura Feix.
Momentan ist noch unklar, wer der Mann ist.
Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Identität des Toten laufen.
Die Bahnstrecke wurde bis circa 11.45 Uhr voll gesperrt.
Normalerweise berichtet TAG24 nicht über mögliche Suizide. Da der Vorfall mit Sperrungen für viele Reisende eine Relevanz hat, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym.
Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa