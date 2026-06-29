Strecke mehrere Stunden lang gesperrt: Mann in Sachsen-Anhalt von Zug erfasst

Dessau-Roßlau - Am Montagmorgen wurde ein Mann in Sachsen-Anhalt aus bisher unbekannten Gründen von einem Zug erfasst.

Noch ist unklar, wieso der Mann auf dem Bahnübergang war. © Marcus Brandt/dpa

Laut Angaben der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau war der Mann gegen 8.50 Uhr auf dem Bahnübergang zwischen Roßlau und Luko, als der Zug ihn erwischte.

"Die Person wurde so schwer verletzt, dass sie an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlag", erklärte Pressesprecherin Laura Feix.

Momentan ist noch unklar, wer der Mann ist.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Identität des Toten laufen.