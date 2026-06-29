Schreck auf Gehweg: Nachbar findet schwer verletztes Mädchen nach Fenstersturz
Von Carina Carvalho-Hagen
Remscheid - Ein kleines Mädchen ist in Remscheid aus einem Fenster gestürzt und schwer verletzt von einem Nachbarn gefunden worden.
Der Bewohner des Mehrfamilienhauses habe das 18 Monate alte Mädchen am späten Freitagabend auf dem Gehweg entdeckt, teilte die Polizei mit.
Er brachte das Kind demnach zu seiner Familie. Eine Frau, die Zeugin des Vorfalls wurde, verständigte den Rettungsdienst und die Polizei.
Auf Nachfrage machte eine Polizeisprecherin zunächst keine näheren Angaben dazu, wo genau sich die Eltern in der Wohnung aufhielten und wie es zu dem Unglück kam.
Das schwer verletzte Kind wurde in eine Spezialklinik nach Köln geflogen. Derzeit bestehen laut Polizei keine Hinweise auf eine vorsätzlich herbeigeführte Straftat.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa