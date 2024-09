06.09.2024 07:54 1.747 Er wollte alle töten! Macheten-Mann bedroht Polizei auf Wache

In Linz am Rhein in Rheinland-Pfalz stürmte ein Mann mit Machete das Polizeirevier und drohte, alle töten zu wollen.

Von Marcus Scholz

Linz - Auf einer Polizeiwache in Rheinland-Pfalz herrschte in der Nacht zu Freitag helle Aufregung. Es gab allen Grund dazu! Im sonst so beschaulichen Linz am Rhein herrschte vergangene Nacht Aufregung bei der Polizei. (Symbolbild) © 123RF/fermate Wie das Polizeipräsidium Koblenz mitteilte, betrat ein Mann gegen 2.40 Uhr die Schleuse der Polizeiinspektion in Linz am Rhein. Der ungebetene Gast brachte allerdings nicht Kaffee und Kuchen vorbei, sondern drohte den Beamten mit einer Machete in der Hand, sie alle töten zu wollen. Die Polizisten reagierten geistesgegenwärtig und riegelten den Schleusenbereich ihrer Dienststelle von beiden Seiten ab. Für den aggressiven Albaner ging es nun weder vor noch zurück. Schließlich sei der Mann mit einem Taser kampfunfähig gemacht, von Kräften der Spezialeinheiten fixiert und festgenommen worden. Der Macheten-Mann wurde bei seiner Überwältigung leicht verletzt. Zu den Hintergründen der Tat sei laut Polizei noch nichts bekannt.

