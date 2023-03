Macheten-Mann in Wurzen unterwegs: Als die Polizei ihn stellt, rastet er aus

Wurzen - Großer Schreck im Landkreis Leipzig : Ein 40-Jähriger belästigte am Mittwoch mehrere Personen in Wurzen – während er eine Machete mit sich herumtrug.

Die Polizei musste den 40-Jährigen fixieren, doch er beruhigte sich einfach nicht. (Symbolbild) © Johannes Neudecker/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, habe eine Zeugin die Beamten gegen 10 Uhr alarmiert, weil der Deutsche in der Rosa-Luxemburg-Straße mehrere Passanten verbal attackiert und eine Machete dabei gehabt haben soll.

Als die Polizisten am Ort des Geschehens eintrafen, konnten sie den 40-Jährigen in der Schöttgenstraße stellen und fixieren. Die Machete haben sie demnach in seinem Rucksack gefunden – die Waffe wurde sichergestellt.

Der Tatverdächtige soll sich äußerst aggressiv verhalten haben. So habe er die Beamten zunächst mehrfach beleidigt und außerdem versucht, sie anzuspucken. Laut Polizei trat er nach den Einsatzkräften.

Schließlich habe er dem Rettungsdienst übergeben werden können, der ihn in ein Fachkrankenhaus brachte. Doch auch dies geschah nur unter erheblichem Widerstand des Mannes.