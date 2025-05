Mädchen (10) verschickt Flaschenpost und erhält Antwort - von der Polizei

Der freundliche Wasserschutzpolizist hat in seiner langen Karriere schon die ein oder andere Flaschenpost aus dem Wasser gezogen. © Facebook/Polizei Berlin

16 Tage lang trieb die Plastikflasche auf der Havel, hat aber ihren Zweck erfüllt. Der handgeschriebene Zettel von Marie hat die Überfahrt gut überstanden.

Ihren Nachnamen wollte die Zehnjährige nicht nennen, sie geht aber in Lichterfelde in die vierte Klasse. "Bitte sag mir, wer du bist, und wo bzw. wann du die Flaschenpost gefunden hast. Ich freue mich, wenn du schreibst", wendet sich Marie an den Finder.

Dieser ist Polizist und lässt so eine süße Nachricht nicht unbeantwortet. Demnach entdeckte er die Flaschenpost am Mittwoch auf dem Wasser treibend - und das nicht zum ersten Mal.

"Hallo, liebe Marie, mein Name ist Polizeihauptkommissar Patalas. Ich arbeite bei der Wasserschutzpolizei der Polizei Berlin", heißt es bei Facebook.

Gegen 9.30 Uhr fischte er ihre Nachricht schließlich aus der Havel (bei Strom-Kilometer 4,5). "Mit einem Kescher habe ich sie herausgefischt und festgestellt, dass es sich gar nicht um Müll, sondern um deine Flaschenpost handelte."