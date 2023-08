Männer prügeln sich an U-Bahn-Haltestelle in Köln: Eine Person in Lebensgefahr!

Köln - Am Dienstag ist es an einer U-Bahn-Haltestelle in Köln zu einer Prügelei zwischen mehreren Personen gekommen. Infolgedessen wurde eine Person lebensgefährlich verletzt.

An dieser Haltestelle in Köln kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. © Daniel Leberich

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Vormittag gegen 11.15 Uhr am Ebertplatz. Demnach kam es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 28-Jährigen, seinem 25-Jährigen Begleiter und einem 34-jährigen Mann. Dabei erlitt der 28-Jährige schwere Stichverletzungen. "Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er in Krankenhaus gebracht werden musste. Er schwebt aktuell in Lebensgefahr", teilte ein Pressesprecher der Polizei gegenüber TAG24 mit.

Wie Zeugen berichten, sei der Streit an Gleis zwei zwischen den drei Männern eskaliert. Polizisten sperrten den Ebertplatz ab und leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erste Hilfe.

Anschließend habe man die Spuren gesichert. Zudem sei eine Mordkommission eingerichtet worden.

Warum es zu der Prügelei kam und wie der Mann verletzt wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. "Wir haben von der KVB und vom Ebertplatz Videomaterial, welches wir auswerten werden, in der Hoffnung, die Hintergründe und die Tathandlung zu klären", erklärte der Sprecher weiter.