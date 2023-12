Männer wollen Geld abheben: Plötzlich sind sie in der Sparkassen-Filiale gefangen

Die Männer wurden kurz nach 23 Uhr in der Sparkassen-Filiale in Kamenz eingeschlossen. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Am Samstagabend gegen 23.10 Uhr erreichte die Beamten in Kamenz ein Notruf aus der Sparkassen-Filiale am Markt.

Grund: Zwei Männer wollten dort eigentlich nur Geld holen, machten aber die Rechnung ohne die automatische Türverriegelung um 23 Uhr.

Die beiden wurden in der Bank eingeschlossen.

Die Beamten hielten laut Mitteilung der Polizei Rücksprache mit der zuständigen Sicherheitsfirma.