26.01.2024 10:36 Polizei-Großeinsatz in Maintal: Täter schießen auf Wettbüro

Von Marc Thomé

Maintal - In Maintal bei Frankfurt haben unbekannte Täter am Abend des gestrigen Donnerstags mehrere Schüsse auf ein Wettbüro in der Kennedystraße abgegeben. An der Fensterfront des Wettbüros sind deutlich die Einschusslöcher erkennbar. © 5VISION.NEWS Zu der Schussabgabe im Stadtteil Dörnigheim soll es laut Polizei gegen 21.30 Uhr gekommen sein. Anwohner hatten mehrere laute Knallgeräusche gehört und den Polizeiruf gewählt. Die Einsatzkräfte rückten daraufhin an und sperrten die Straße im Bereich des Tatorts für mehrere Stunden weiträumig ab. Es wurden sowohl auf der Straße als auch am Wettbüro, an dessen Fensterfront deutliche Einschusslöcher auszumachen sind, intensiv die Spuren gesichert. Auch befragten die Ermittler vor Ort mehrere Zeugen. Zu den Hintergründen der Tat gibt es bislang keine gesicherten Informationen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Titelfoto: 5VISION.NEWS