01.07.2024 12:50 Böller in Menschenmenge geworfen: Eine Frau in Klinik

Am zurückliegenden Wochenende wurde eine rund 100-köpfige Menschenmenge in Mainz mit einem Feuerwerkskörper attackiert: Eine Frau wurde in eine Klinik gebracht!

Von Florian Gürtler

Mainz - Ein angezündeter Böller wurde in den Außenbereich eines Restaurants geworfen: Durch die Explosion in Mainz wurden zwei Frauen verletzt, eines der Opfer musste in eine Klinik gebracht werden. Nach einer Böller-Attacke in Mainz musste eine 32-jährige Frau in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Monika Skolimowska/dpa Die Attacke ereignete sich am zurückliegenden Samstagabend gegen 22.40 Uhr, wie das Polizeipräsidium Mainz am heutigen Montag mitteilte. Demnach näherte sich eine fünfköpfige Männergruppe dem Restaurant in der Ludwigsstraße in der Mainzer City, in dessen Außenbereich zu diesem Zeitpunkt rund 100 Gäste versammelt waren. Aus noch unbekannten Grund wurde aus der fünfköpfigen Gruppe heraus "ein Feuerwerkskörper in diesen Bereich geworfen" wo er "mit lautem Knall detonierte", wie ein Sprecher erklärte. Polizeimeldungen Spielender Kinder stören ihn: Mann schießt vom Balkon Glücklicherweise sei unter den Restaurant-Besuchern keine Panik entstanden, hieß es weiter vonseiten der Polizei. Zwei Frauen im Alter von 20 und 32 Jahren seien aber durch die Explosion des Böllers verletzt worden. Die Männergruppe, aus der heraus der Kracher geworfen worden war, floh nach der Attacke. Attacke mit Feuerwerkskörper in der Mainzer City: Frau erleidet Knalltrauma Noch am Samstagabend konnte die Polizei fünf junge Männer identifizieren, aus deren Gruppe heraus mutmaßlich der Böller geworfen worden war. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten die beiden verletzten Frauen. Die 32-Jährige hatte durch den hohen Schalldruck der Detonation ein sogenanntes "Knalltrauma" erlitten, der Begriff steht für eine Schädigung des Innenohres. Sie wurde zur weiteren Behandlung in die Mainzer Uniklinik gebracht. Die 30-Jährige hatte leichte Brandverletzungen am Oberkörper, die vor Ort von den Sanitätern behandelt werden konnten. Unterdessen leitete die Polizei eine Fahndung nach der geflohenen Männer-Gruppe ein und hatte Erfolg: Die Beamten stießen auf fünf Verdächtige im Alter von 18 bis 19 Jahren, die alle kontrolliert wurden. Polizeimeldungen Mann (†28) geht schwimmen und kommt nicht zurück: Suchaktion endet tragisch Einer der fünf jungen Männer steht bereits als mutmaßlicher Täter im Zentrum der Ermittlungen. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zu der Böller-Attacke in Mainz dauern weiter an.

Titelfoto: Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Monika Skolimowska/dpa