Mann (41) küsst Mädchen (14) gegen ihren Willen auf den Mund

Der Randalierer (41) schlug einem Polizisten so heftig mit der Faust ins Gesicht, dass er anschließend dienstunfähig war. (Symbolbild) © 123rf/sanne198

Die 14-Jährige hatte sich am gestrigen Mittwoch gegen 17 Uhr auf der Polizeiwache in Halver gemeldet, wie die Ermittler mitteilten. Sie habe gerade an der Bushaltestelle "Schulzentrum" in der Humboldtstraße gewartet, als der Fremde ihr plötzlich den Kuss aufzwang.

Die Beschreibung passte auf einen Mann, den die Beamten erst kurz zuvor in Gewahrsam genommen hatten. Der völlig betrunkene 41-Jährige hatte gegen 16.30 Uhr am Bächterhof Passanten angepöbelt und auch vor der Polizei nicht halt gemacht.

Er habe die Beamten aggressiv bedroht, sodass diese ihn fesselten und vorläufig festnahmen. Unterwegs zur Wache habe der Mann die Polizisten unter anderem als "Weichei, Pussy, Schwuchtel" beschimpft und einer Beamtin in den Nacken gespuckt.

Auf der Polizeistation sei er dann plötzlich aufgesprungen und habe einem Beamten einen gezielten Faustschlag ins Gesicht verpasst. Der Polizist musste im Krankenhaus behandelt werden und war nach der Attacke nicht mehr dienstfähig. Ein zweiter Gesetzeshüter wurde leicht verletzt, bevor die Beamten den um sich schlagenden Randalierer überwältigen konnten.