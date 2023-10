08.10.2023 11:07 955 Mann angegriffen: Jugendliche randalieren in Innenstadt

In Döbeln wurden in der Nacht zu Sonntag mehrere Fahrzeuge beschädigt. In Tatortnähe traf die Polizei eine Gruppe Jugendlicher an.

Von Victoria Winkel

Döbeln - In der Nacht zu Sonntag hat in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) offenbar eine Gruppe Jugendlicher in der Innenstadt randaliert und mehrere Fahrzeuge beschädigt. Außerdem wurde ein Mann angegriffen. In Döbeln hat die Polizei zweimal eine Gruppe Jugendlicher angetroffen, die offenbar randaliert und einen Mann attackiert haben. (Symbolbild) © 123 RF/ Christian Horz Zeugen informierten gegen Mitternacht die Polizei über die Ereignisse. Die Beamten gingen dem Hinweis nach und stellten am Dresdner Platz eine Personengruppe fest, bei der es sich mutmaßlich um die Randalierer handelte. "Die Polizisten stellten die Identität der insgesamt neun syrischen Jugendlichen und Heranwachsenden im Alter von 17 und 20 Jahren fest. Zudem wurden im Bereich fünf beschädigte Fahrzeuge festgestellt", berichtet eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz. An einem Fahrzeug war zum Beispiel ein Außenspiegel abgetreten worden, an den vier anderen Fahrzeugen wurden zerstochene Reifen festgestellt. Der entstandene Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 1600 Euro. Polizeimeldungen Jugendlicher berührt Oberleitung und stirbt sofort Die polizeilichen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung laufen. Mann nach Disko-Besuch attackiert Gegen 4.30 Uhr meldete sich dann ein Mann bei der Döbelner Polizei, der nach einem Disko-Besuch im Bereich Dresdner Straße/Unnaer Straße von einer Personengruppe verfolgt wurde. Zwei Personen attackierten ihn dann auch noch. Der Mann konnte sich in Sicherheit bringen. Er blieb glücklicherweise unverletzt. "Bei der Überprüfung im Umfeld trafen die eingesetzten Beamten abermals auf die bereits im Vorfeld angetroffene Personengruppe. Ob diese Gruppierung auch hier gehandelt hatte, muss im Zuge der weiteren Ermittlungen geklärt werden", so die Polizei. Die Vernehmung des Geschädigten steht noch aus. Die Polizei sucht nach Zeugen, denen die geschilderten Vorfälle aufgefallen sind und die Angaben dazu machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Döbeln unter der Telefonnummer 03431/6590 entgegen.

Titelfoto: 123 RF/ Christian Horz