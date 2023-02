21.02.2023 10:44 Mann auf offener Straße mit Messer bedroht: Polizei sucht Zeugen, der Täter in die Flucht schlägt

In Braunschweig kam es am Sonntag zu einem Raub unter Vorhalten eines Messers. Ein Zeuge schritt ein und schlug die Täter in die Flucht.

Von Robert Lilge

Braunschweig - In der Wallstraße in Braunschweig kam es am Sonntagmorgen zu einem Raub durch zwei Personen. Am Sonntag wurde ein Mann in Braunschweig mit einem Messer bedroht. Die beiden Täter klauten seine Geldbörse und sein Handy. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Wie die Polizeiinspektion Braunschweig berichtet, wurde dabei ein Mann mit einem Messer bedroht und zu Boden gebracht. Am Boden liegend, haben ihm die zwei Täter das Handy und die Geldbörse aus der Hosentasche gezogen. Durch Rufe eines bisher unbekannten Zeugen konnten die Männer in die Flucht geschlagen werden. Dank einer Personenbeschreibung konnte durch eine Fahndung kurz darauf einer der Täter aufgefunden und festgenommen werden. Die Polizisten stellten fest, dass der 22-Jährige ein Handy bei sich hatte, welches bereits im Juli 2022 als gestohlen gemeldet wurde. Polizeimeldungen Traurige Gewissheit: Vermisster (†19) tot aufgefunden Weiterhin hatte er verschreibungspflichtige Medikamente, ein Messer und weiteres mutmaßliches Diebesgut bei sich. Am gestrigen Montag wurde er der Haftrichterin vorgeführt. Diese ordnete eine Untersuchungshaft an. Die Polizei sucht vor allem nach dem Zeugen, der durch seine Rufe in die Tat eingeschritten ist. Hinweise können bei der Polizei unter Telefon 0531/4763115 abgegeben werden.

Titelfoto: 123rf/huettenhoelscher