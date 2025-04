Mann bedroht Polizei mit Macheten und wird mit Elektroschocker überwältigt

Die Polizei konnte den 56-Jährigen am nächsten Morgen noch vor Ort festnehmen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Die Polizisten wurden am späten Freitagabend gegen 23 Uhr alarmiert, weil der 56-Jährige in einer Ortschaft in Argenbühl handgreiflich gegenüber Verwandten geworden war.

Beim Eintreffen der Beamten bewaffnete sich der Mann mit zwei Macheten und hielt sie bedrohend in die Richtung dieser.

Im Laufe des Einsatzes warf er zudem einen brennenden Gegenstand nach den Polizisten, die diesen mit einem Feuerlöscher löschen konnten.

Eine nachalarmierte Spezialeinheit kam in den frühen Morgenstunden mittels eines Hubschraubers zum Tatort und nahm den Baden-Württemberger fest. Dazu nutzten die Beamten einen Elektroschocker, hieß es in der Polizeimeldung vom Samstag.