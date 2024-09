Mann bei Schlägerei angeschossen: Polizei und Spezialkräfte fassen mehrere Verdächtige

Spezialkräfte unterstützten die Beamten bei der Suche nach den Verdächtigen. Drei Personen wurden festgenommen. © NEWS5 / Sebastian Pieknik

Wie die Polizei bekannt gab, ereignete sich der Vorfall am Dienstagabend, als mehrere Männer in der Schlesischen Straße in eine körperliche Auseinandersetzung gerieten.

"Währenddessen kam es zu einer Schussabgabe durch einen der Tatverdächtigen. Der Mann wurde hierdurch verletzt und musste medizinisch behandelt werden", teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz am Mittwoch mit.

Weil eine Personengruppe daraufhin die Flucht ergriff, fahndeten zahlreiche Einsatzkräfte nach den Männern.

Dabei waren neben einem Polizeihubschrauber auch Spezialkräfte der Polizei involviert.

"Bereits wenige Stunden nach dem Vorfall", seien drei Verdächtige etwa 50 Kilometer vom Tatort entfernt ermittelt und vorläufig festgenommen worden.