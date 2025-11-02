Mann belästigt Frau und verprügelt dann ihren Verlobten

Deggendorf - Ein Mann soll in Deggendorf eine 23-Jährige sexuell belästigt und sich anschließend mit ihrem Verlobten geprügelt haben.

Nach einem Vorfall vor einer Disko ermittelt die Polizei gegen einen 34-Jährigen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Polizei mitteilte, soll der 34-Jährige gegen 3.15 Uhr am Sonntag vor einer Diskothek plötzlich versucht haben, die Frau zu küssen und anzufassen.

Sie riss sich den Angaben nach los und ging zu ihrem Verlobten. Nachdem sie ihm von dem Vorfall erzählt hatte, stellte der 26-Jährige den Mann zur Rede.

In der Folge soll es zu einer Rangelei zwischen den beiden betrunkenen Männern gekommen sein. Dabei schlug der 34-Jährige laut Polizei mehrmals mit der Faust auf den Verlobten ein.