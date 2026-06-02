Mann beschwert sich bei lautem Nachbar, schon fliegen die Fäuste

Sangerhausen - Am späten Montagabend flogen die Fäuste im Landkreis Mansfeld-Südharz! Zwei Männer mussten wenig später verletzt ins Krankenhaus.

Die Polizei musste in Sangerhausen zwei Streithähne trennen. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Ein 33-jähriger Mieter eines Mehrfamilienhauses in Sangerhausen (Sachsen-Anhalt) lärmte in den späten Abendstunden herum, was seinem 39-jährigen Nachbarn allerdings so gar nicht gefiel.

Zunächst schrien sich die beiden Männer von ihren Balkonen aus an, bevor der Ältere den Störenfried an dessen Wohnungstür konfrontierte.

Wie das Polizeirevier Mansfeld-Südharz am Dienstagabend mitteilte, öffnete der 33-Jährige seine Wohnungstür und wurde sofort mehrfach ins Gesicht geschlagen.

Der 39-Jährige soll demnach Quarzhandschuhe getragen haben. Es entstand eine heftige Schlägerei, bei der sich der Jüngere mit einem Schraubenschlüssel wehrte.

Zeugen konnten die Streithähne schließlich trennen und die Polizei rufen.