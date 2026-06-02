Biker schlägt bei Polizeikontrolle zu und landet später selbst im Krankenhaus

Fürstenberg/Havel (Oberhavel) - In diesem Fall von Karma zu sprechen verbietet sich aus Pietätsgründen, kommt dem Ganzen aber sehr nahe: Ein unverbesserlicher Motorradfahrer hat in Brandenburg erst zugeschlagen und ist später selbst im Krankenhaus gelandet.

In Brandenburg ist ein Biker an einem Tag gleich zweimal auffällig geworden. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Der Fall hat sich am Montag in Fürstenberg an der Havel zugetragen. Zeugen hatten der Polizei gegen 11.45 Uhr einen auffällig fahrenden Biker in der Hans-Günter-Bock-Straße gemeldet, wie die Behörde am Dienstag mitteilte.

Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, soll er zunächst versucht haben, sich mit seinem Motorrad aus dem Staub zu machen. Das konnten die Polizisten zwar verhindern, aber der 37-Jährige widersetzte sich der Maßnahme und verletzte dabei einen der Beamten durch einen Faustschlag ins Gesicht.

Der Mann musste schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden. Und dann war auch schnell klar, warum er sich so vehement wehrte, denn ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis, woraufhin ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt verboten wurde.

Das sollte an diesem Tag aber nicht der letzte Klinik-Besuch des Motorradfahrers bleiben, denn gegen 15.45 Uhr stieg er erneut auf seine Maschine, um Fürstenberg unsicher zu machen. Weil er vermutlich zu schnell war, kam er im Gewerbegebiet Feldmark von der Straße ab und krachte gegen die Leitplanke.