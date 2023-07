Mann bricht in Hotel ein - und schläft noch am Tatort ein

Gummersbach - Das erleben die Beamten wohl auch nicht alle Tage: In Gummersbach (Oberbergischer Kreis) ist ein Einbrecher (20) am Tatort eingeschlafen - die Polizei weckte ihn auf!

Über ein Fenster hatte der 20-Jährige sich Zugang zu dem Hotel verschafft. (Symbolbild) © 123rf/andreypopov

Die Ordnungshüter berichteten am Donnerstag von dem kuriosen Einsatz, der sich am Mittwochabend in der Hückeswagener Straße in Gummersbach ereignet hatte.

Demnach hatte der 20-Jährige aus Marienheide zwischen 20 und 23 Uhr die Scheibe eines dortigen ungenutzten Hotels eingeschlagen und sich so Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft.

Anschließend durchsuchte der junge Mann den Rezeptionsbereich und ein Büro. Was er nicht ahnte: Ein Zeuge hatte den Einbruch bemerkt und alarmierte umgehend die Polizei, die wenig später am Ort des Geschehens eintraf.

Die Beamten drangen in das Gebäude vor und fanden den Einbrecher schließlich in einem der Hotelzimmer - schlafend auf dem Bett.

"Da er augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand und nicht orientiert war, wurde er zur Wache mitgenommen", schilderte ein Sprecher den weiteren Verlauf des Einsatzes.