Mann droht mit Anschlag! Polizei stürmt Haus

Stelle - Was hatte er vor? Nachdem die Polizei in der Nacht zu Mittwoch telefonisch einen Hinweis auf einen möglichen Anschlag erhalten hatte, griffen Einsatzkräfte am Nachmittag zu und nahmen einen 30 Jahre alten Mann fest.

Die Polizei nahm den Mann in einem Haus im niedersächsischen Stelle fest. © Lenthe-Medien

Wie ein Sprecher am Donnerstag erklärte, war bei der Polizei in Hessen der telefonische Hinweis auf den möglichen Anschlag eingegangen. Ermittlungen ergaben schnell, dass sich der Mann in der Gemeinde Stelle im Landkreis Harburg aufhalten könnte.

So konnte zeitnah ein 30-Jähriger als mutmaßlicher Anrufer identifiziert werden. Nachdem die Polizei herausgefunden hatte, in welcher Wohnung sich der Mann, der eigentlich in Nordrhein-Westfalen gemeldet ist, befand, folgte der Durchsuchungsbeschluss.

Spezialkräfte griffen gegen 16.40 Uhr zu. Der Tatverdächtige konnte festgenommen und zur weiteren Befragung auf ein Revier mitgenommen werden.

Bei der Durchsuchung des Hauses fanden die Beamten Schriftstücke, die nun genauer untersucht werden. Zudem wurden Telefone, eine Softair-Pistole und ein Messer sichergestellt.