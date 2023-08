16.08.2023 11:49 Mann droht mit Messer und schreit Passenten an: Einweisung in Fachklinik!

In Wolfsburg hat ein Mann am Dienstag für Aufregung gesorgt. Er schrie Passanten an und habe diese mit einem Messer bedroht. Ein Arzt schaute sich ihn an.

Von Robert Lilge

Wolfsburg - Große Aufregung herrschte am Dienstagvormittag in der Porschestraße in Wolfsburg. Vor dem Rathaus sollte eine gefährliche Person herumlaufen. Der 56-Jährige war bereits polizeibekannt. Ein Arzt wies ihn in ein Fachklinikum ein. (Symbolbild) © 123RF/Thanakorn Suppamethasawat Über den Notruf ereilte die Polizei die Meldung, dass ein Mann gegen 11.20 Uhr mit einem Messer herumlaufe und Passanten anschreie. Die Beamten nahmen den Anruf ernst und rückten sofort mit mehreren Streifenwagen an, teilte die Polizei Wolfsburg mit. Zwar war der gesuchte Mann nicht mehr vor dem Rathaus auffindbar, aber durch die Personenbeschreibung konnte er im Goethepark angetroffen werden. Polizeimeldungen Mann mit brennender Flüssigkeit attackiert und ausgeraubt Es stellte sich heraus, dass der 56-jährige Wolfsburger bereits wegen ähnlichen Auftretens bei den Polizisten bekannt ist. Die Einsatzkräfte nahmen ihn zunächst mit auf die Wache. Ein Arzt wurde hinzugerufen, der den 56-Jährigen genauer betrachtete. Kurze Zeit später sprach dieser eine Einweisung in ein Fachklinikum aus.

