Mann entblößt sich vor Kindern auf einem Schulhof in Chemnitz

Ein Exhibitionist befand sich am Montag auf einem Schulhof in der Waldenburger Straße (Symbolbild). © 123RF/andranik2018

Etwa zwölf Kinder befanden sich am Montag gegen 14.50 Uhr auf einem Schulhof in der Waldenburger Straße, als plötzlich ein unbekannter Mann an ein Fenster eines benachbarten Fitnessstudios trat und an seinem unbedeckten Geschlechtsteil hantierte.

Im Anschluss verschwand der Mann innerhalb des Fitnessstudios. Eine Lehrkraft, die das Geschehen ebenfalls bemerkt hatte, verständigte Schulleitung und Polizei.

Es wurden Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen vor Kindern aufgenommen.

Die Polizei beschreibt den Exhibitionisten wie folgt: