Mann macht traurige Entdeckung in Mülltonne: Polizei spricht von "abscheulicher Tat"

Soest - Was für ein trauriger Fall! Im nordrhein-westfälischen Soest hat ein Mann (60) in seiner Mülltonne eine entsetzliche Entdeckung gemacht, als er auf ein Dutzend Tiere stieß, die dort einfach wie Abfall entsorgt worden waren. Jetzt ermittelt die Polizei .

Neun der zwölf Schildkröten waren bereits tot, als sie aus der Mülltonne gerettet wurden. © Polizei Soest

Wie die Soester Beamten an diesem Mittwoch schilderten, hatte der Zeuge den traurigen Fund bereits am 17. März in der Griesenstraße in Bad Westernkotten gemacht. Demnach wollte der Anwohner lediglich seinen Müll in der entsprechenden Abfalltonne entsorgen, als ihm plötzlich ein Müllsack ins Auge fiel, der sich bewegte.

Als der 60-Jährige daraufhin ins Innere schaute, stieß er auf zwölf Landschildkröten, von denen neun Tiere bereits verstorben waren. Drei lebten noch, waren jedoch schwer verletzt.

Ohne zu zögern, verständigte der Mann das örtliche Ordnungsamt, das die Schildkröten umgehend ins Tierheim brachte, wo sie durch eine Tierärztin notärztlich versorgt wurden. Doch "leider kam für zwei weitere Schildkröten jede Hilfe zu spät", berichtete ein Polizeisprecher.

Von ursprünglich zwölf Tieren lebt damit nur noch eine Schildkröte, die auch weiterhin medizinisch versorgt werden muss. Es sei gegenwärtig unklar, ob auch sie ihren schweren Verletzungen erliegen wird, erklärten die Beamten.