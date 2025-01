Mann fährt mit über 2 Promille ins Gefängnis – und das ist nur eines seiner Probleme

Neuburg an der Donau - Im oberbayerischen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist ein Mann stark alkoholisiert ins Gefängnis gefahren.

Ordentlich getankt hatte ein Autofahrer, der einen Häftling in der JVA besuchen wollte. Einen Führerschein hatte der Mann auch nicht. (Symbolbild) © 123RF/Alexey Malkin

Am Mittwoch gegen 8.05 Uhr sei der 45-Jährige in Neuburg an der Donau zum Einlass der Justizvollzugsanstalt gegangen, um einen Häftling zu besuchen.

Dort stellten die Justizbeamten bei der Kontrolle fest, dass der Mann nach Alkohol roch.

Da sie zuvor beobachten konnten, wie er mit einem Auto zur JVA kam, alarmierten sie ihre Kollegen von der Polizei.

Diese machten dann vor Ort mit dem Beschuldigten einen Atemalkoholtest, der einen Wert von stolzen 2,3 Promille anzeigte.

Doch das sollte nicht das einzige Problem sein, das der Mann in Sachen Fahrtüchtigkeit hatte. Denn er durfte den Wagen auch nicht nüchtern lenken.