Mann fällt im Streit auf Gleise und wird von Straßenbahn erfasst

Der 48-Jahre alte Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht laut der Polizei aber nicht. (Symbolbild) © 123rf/Jean-Marie Guyon

Ein Sprecher der Polizei schilderte am heutigen Montag, was da am Sonntagabend gegen 20 Uhr an der Haltestelle Triftstraße passiert ist.

Demnach kam es dort zum Streit zwischen dem 48-Jährigen und einem anderen 36 Jahre alten Mann. Dieser eskalierte zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, bei der der ältere der beiden Männer auf das Gleisbett stürzte.

Genau in diesem Moment lief die Straßenbahn ein. Die Fahrerin leitete zwar sofort eine Notbremsung ein, konnte aber nicht mehr verhindern, dass die Bahn den gestürzten Mann erfasste.

Dabei erlitt der 48-Jährige schwere Verletzungen und musste nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestehe laut dem Polizeisprecher aber nicht.

Der andere Mann wurde von der Polizei vorübergehend festgenommen, konnte aber nach den polizeilichen Maßnahmen wieder gehen.