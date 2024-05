Mann findet Karton auf Sperrmüllhaufen: Darin wartet eine tierische Überraschung

Heidelberg - Ein Passant hat auf einem Sperrmüllhaufen in Heidelberg fünf Meerschweinchen in einem Karton gefunden.

Ausgesetzte Meerschweinchen hielten die Heidelberger Polizei in Atem. (Symbolbild) © Jennifer Jahns/dpa-tmn/dpa

Ein Passant rieb sich verwundert die Augen, als er am gestrigen Sonntagabend gegen kurz vor 21 Uhr in der Elsa-Brändström-Straße fünf Meerschweine entdeckte.

Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte, befanden sich die Tiere in einem Karton, auf welchem eine Decke lag. Da diese verletzt waren und sich in einem sehr schlechten Zustand befanden, wählte der Mann den Notruf.

Eine Anwohnerin, die das Herz am richtigen Fleck hatte, unterstützte die Beamten, indem sie zwei kleine Transportboxen für die Tiere zur Verfügung stellte.

Zur weiteren Behandlung wurden die Meerschweine der Tiernotrettung übergeben.