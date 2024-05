Mann findet Schatzkiste voller Schmuck: Polizei steht vor Rätsel

Heppenheim - Der Fund einer regelrechten Schatzkiste stellt die Polizei in Südhessen vor viele ungelöste Fragen: Handelt es sich um Diebesgut?

Die Polizei veröffentlichte ein Foto der mysteriösen Schmuckstücke, die in Heppenheim auf einer Straße gefunden wurden. © Polizeipräsidium Südhessen

Es geht dabei um eine Box, die bereits am zurückliegenden Montag gegen 18 Uhr von einem Zeugen in Heppenheim im Kreis Bergstraße gefunden wurde, wie das Polizeipräsidium Südhessen am heutigen Freitag mitteilte.

Der Mann habe am Kreisverkehr Bürgermeister-Metzendorf-Straße, Ecke Ludwigstraße, eine Kiste voller Schmuckstücke entdeckt.

Diese war nicht geschlossen, denn einzelne der Schmuckstücke seien "teilweise bereits überfahren und so auf der Fahrbahn verteilt worden", berichtete ein Sprecher.

Bei den Kleinoden handele es sich "augenscheinlich um die Marke 'Stainless Steel Jewelry'", hieß es weiter.