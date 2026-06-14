Mann flippt aus und beißt Polizisten in den Finger

Nürnberg – Bei der Durchsetzung eines Haftbefehls hat sich ein 24-Jähriger in Nürnberg gewehrt und einem Polizisten in den Finger gebissen.

Ein Polizist wurde bei der Durchsetzung eines Haftbefehls von einem Mann angegriffen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Der Beamte wurde danach im Krankenhaus versorgt, wie die Polizei mitteilte. Gegen den jungen Mann lag ein Haftbefehl wegen eines Drogendelikts vor.

Eine Streifenbesatzung hatte den 24-Jährigen deshalb am Samstagabend an seiner Nürnberger Wohnadresse aufgesucht. Nachdem ihm die Beamten den Haftbefehl eröffnet hatten, habe der Mann sprunghaft aggressiv reagiert und die Polizisten beleidigt und angespuckt.

Als er daraufhin gefesselt werden sollte, habe er dem Beamten in den Finger gebissen, hieß es.