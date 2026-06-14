Mann flippt aus und beißt Polizisten in den Finger
Von Aaron Klein
Nürnberg – Bei der Durchsetzung eines Haftbefehls hat sich ein 24-Jähriger in Nürnberg gewehrt und einem Polizisten in den Finger gebissen.
Der Beamte wurde danach im Krankenhaus versorgt, wie die Polizei mitteilte. Gegen den jungen Mann lag ein Haftbefehl wegen eines Drogendelikts vor.
Eine Streifenbesatzung hatte den 24-Jährigen deshalb am Samstagabend an seiner Nürnberger Wohnadresse aufgesucht. Nachdem ihm die Beamten den Haftbefehl eröffnet hatten, habe der Mann sprunghaft aggressiv reagiert und die Polizisten beleidigt und angespuckt.
Als er daraufhin gefesselt werden sollte, habe er dem Beamten in den Finger gebissen, hieß es.
Der 24-Jährige wurde mittlerweile in eine Justizvollzugsanstalt gebracht und muss sich nun zusätzlich wegen des Verdachts eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.
Titelfoto: David Inderlied/dpa