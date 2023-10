05.10.2023 15:16 Mann fragt Polizisten, ob er gesucht wird, dann klicken die Handschellen!

Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist am Badischen Bahnhof in Basel festgenommen und verhaftet worden. Den Stein ins Rollen brachte er jedoch höchstpersönlich.

Von Simon Schwenk

Basel (Schweiz) - Kurioser Vorfall neben den Gleisen! Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist am Badischen Bahnhof in Basel (Schweiz) festgenommen und verhaftet worden. Den Stein ins Rollen brachte er höchstpersönlich. Plötzlich und unerwartet klickten am Mittwoch am Badischen Bahnhof in Basel die Handschellen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa Vermutlich genau nach dem Geschmack der Polizei lief ein Fall aus dem Schweizerischen Basel am gestrigen Mittwochvormittag. Dort nämlich sprach ein 33-jähriger rumänischer Staatsangehöriger die Einsatzkräfte der Bundespolizei am Badischen Bahnhof unvermittelt an und wollte wissen, ob gegen ihn etwas vorliege. Nach kurzer Überprüfung durch die Beamten dann die Überraschung: Es lagen tatsächlich drei Ausschreibungen gegen den jungen Mann vor. Polizeimeldungen Streife hält Audi an - und erlebt Überraschung bei Überprüfung des Fahrers Wegen des Verdachts auf räuberischen Diebstahl bestand gar ein Untersuchungshaftbefehl gegen den 33-Jährigen. Des Weiteren bestanden zwei Aufenthaltsermittlungen wegen Beleidigung und räuberischen Diebstahl. Der Rumäne wurde durch die Bundespolizei vorläufig in Gewahrsam genommen. Nach Invollzugsetzung des Haftbefehls wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Titelfoto: David Inderlied/dpa