03.07.2023 11:29 Mann geht auf offener Straße auf 56-Jährigen los und bringt ihn um!

In einem Gewerbegebiet in Lengerich bei Münster hat es am frühen Montagmorgen eine tödliche Attacke auf einen 56-Jährigen gegeben.

Von Maurice Hossinger

Lengerich - In den frühen Morgenstunden des heutigen Montags kam es in Lengerich (Tecklenburger Land, NRW) auf offener Straße zu einer brutalen Attacke auf einen 56-Jährigen. Der Mann starb nur wenig später an seinen Verletzungen. Eine Mordkommission wurde eingeleitet und soll Hintergründe der Tat klären. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa Demnach soll sich die Attacke um kurz vor 6 Uhr im Gewerbegebiet Lohesch abgespielt haben, teilte die Polizei mit. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich Angaben der Staatsanwaltschaft um einen 49-Jährigen. Er konnte kurz nach der Tat festgenommen werden. Aus welchem Motiv der Mann auf sein Opfer losging, ist aktuell noch unklar. Noch im Laufe des Tages will die Staatsanwaltschaft gemeinsam mit der Polizei umfassend über den Vorfall informieren, hieß es. Zuvor hatten die "Westfälischen Nachrichten" über das Tötungsdelikt berichtet.

