Mann geht in der Pfalz mit Riesen-Messern auf mehrere Autofahrer los!

Bollendorf - Aufruhr auf dem Land! Am Freitagvormittag kam es in der rheinland-pfälzischen Ortsgemeinde Bollendorf (Landkreis Bitburg-Prüm) zu einer Bedrohungslage, bei der ein Mann mit Messern auf Autofahrer losging.

Im rheinland-pfälzischen Bollendorf attackierte am Freitagvormittag ein Mann mehrere Autofahrer mit Messern. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Wie die Polizeiinspektion Bitburg meldet, bekamen die Beamten mehrere Zeugenhinweise über einen beängstigenden Vorfall in Bollendorf.



Dort sei eine männliche Person in der Neuerburger Straße laut schreiend auf vorbeifahrende Fahrzeuge zugelaufen und habe deren Fahrer zum Anhalten aufgefordert. Dabei hielt die offensichtlich hochaggressive Person zwei riesige Messer in den Händen.

Unmittelbar machten sich mehrere Einsatzkräfte auf den Weg. Bevor die Beamten jedoch eintrafen, ging der Beschuldigte in ein Haus.

Im Bereich dieses Hauses wurde der 44 Jahr alte Mann schließlich von der Polizei angetroffen und in Gewahrsam genommen. In Absprache mit der zuständigen Unterbringungsbehörde brachte man ihn anschließend in eine psychiatrische Einrichtung.

Verletzt wurde bei der gruseligen Aktion glücklicherweise niemand. Gegen die festgenommene Person wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.