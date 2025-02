Mann hat medizinischen Notfall, doch dann wird er verhaftet!

Wernigerode - Als die Polizei zu einem Notfall in Wernigerode ( Harz ) eilte, stieß sie auf einen Mann, der längst hinter Gittern sein sollte.

Als die Beamten seine Personalien überprüften, fiel ihnen etwas auf. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Am gestrigen Dienstag wurden die Beamten gegen 9.45 Uhr zu einem Einkaufsmarkt in der Straße Mühlental gerufen, wie das Polizeirevier Harz am heutigen Mittwoch mitteilte.

Auf dem Parkplatz hatte ein Mann einen medizinischen Notfall erlitten.

Dieser war aggressiv und wehrte sich gegen die Polizisten. Als sie ihn überprüften, stellten sie fest, dass ein Haftbefehl gegen den 34-Jährigen vorlag!

Nachdem sie Verstärkung hinzugezogen hatten, nahmen die Beamten ihn vorläufig fest.

Sie begleiteten ihn in ein Krankenhaus und brachten ihn nach der Behandlung zum zuständigen Amtsgericht. Der 34-Jährige war wieder nicht einverstanden und wehrte sich so lange, bis erneut Verstärkung eingreifen musste.