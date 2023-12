Mann in eigener Wohnung angegriffen und verletzt! Später kamen die Täter zurück

Zwickau - In Zwickau wurde ein Mann (38) in seiner Wohnung von Unbekannten verletzt.

In Zwickau wurde ein Mann in seiner eigenen Wohnung angegriffen und verletzt. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei mitteilte, passierte der Vorfall am Donnerstag gegen 22 Uhr in der Jabolencer Straße im Stadtteil Neuplanitz. Zwei Unbekannte drangen in die Wohnung ein und verletzten den 38-Jährigen am Arm.

"Eigenen Angaben zufolge benötigte er aber keine medizinische Versorgung", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Die Täter flüchteten zunächst, kamen dann aber gegen 1 Uhr zurück und warfen von außen eine Scheibe der Wohnung mit einem Stein ein. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Verdächtigen konnten unerkannt flüchten. Aus welchen Motiven sie handelten, ist nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen oder Hinweise zu den beiden Täter geben können.