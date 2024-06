04.06.2024 08:22 Mann in Eisleben verletzt: Mysteriöse Wunde stellt die Polizei vor ein Rätsel!

In Eisleben wurde am Montag ein Mann mit einer Bauchwunde in eine Klinik eingeliefert.Die Verletzung wirft jedoch Fragen auf.

Von Sophie Marie Kemnitz

Eisleben - Am Montagabend ist in Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) ein 63-Jähriger mit einer blutenden Bauchwunde in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie es zu dieser kam, stellt die Polizei vor ein Rätsel. Könnten zwei unbekannte Männer verantwortlich sein? Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © 123rf/foottoo Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte, ist derzeit nicht klar, wie es zu der Verletzung kam. Ersten Ermittlungen zufolge verließ das Opfer seinen Keller in einem Mehrfamilienhaus, als er zwei unbekannten Personen gegenüberstand. Einer der beiden Männer soll den Geschädigten daraufhin angerempelt haben; im nächsten Moment nahm er die blutende Wunde an seinem Bauch wahr. Die Verletzung des 63-Jährigen sei nach Angaben der Sprecherin nicht lebensbedrohlich. Sobald wie möglich soll seine Befragung fortgesetzt werden.

