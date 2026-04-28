Mann in Nordhausen um Bargeld erpresst und attackiert: Kripo sucht Zeugen
Nordhausen - Am Montag entstand gegen 19.10 Uhr in Nordhausen eine Streitsituation zwischen einem 20-Jährigen und einer Gruppe aus mehreren Personen.
Der Mann wurde innerhalb dieser Gruppe in der Gerhart-Hauptmann-Straße von einem bisher noch unbekannten Täter unter Androhung von Gewalt dazu gedrängt, Bargeld herauszugeben. Nachdem er sich dagegen wehrte, wurde der 20-Jährige laut Informationen der Polizei angegriffen und im Gesicht verletzt.
Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen waren im Einsatz, leiteten Ermittlungen ein und fahndeten unmittelbar nach dem möglichen Täter, zunächst ohne Erfolg.
Der Geschädigte sowie ein Zeuge wurden anschließend von der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen zum Vorfall befragt.
Im Zuge der weiteren Ermittlungen werden nun zusätzliche Zeugen gesucht, die die Auseinandersetzung am Montag im Bereich der Gerhart-Hauptmann-Straße und des Van-der-Foehr-Damms beobachtet haben und Informationen zur Tat oder zum Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.
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