Streit eskaliert: Gegner bedrohen sich mit Schreckschusswaffe und Axt
Zeitz - Am Montagabend musste die Polizei zu einer Auseinandersetzung nach Zeitz (Burgenlandkreis) ausrücken.
Nach Angaben der Polizei gerieten mehrere Personen im Bettelweg aneinander, woraufhin ein 33-Jähriger drohte, die Wohnung eines 63-Jährigen in Brand zu setzen.
Der ältere Mann ging daraufhin kurz in seine Wohnung, schnappte sich eine nicht funktionsfähige Schreckschusswaffe und begann die feindlichen Personen mit dem Auto zu verfolgen.
"Beim erneuten Aufeinandertreffen bedrohte er diese mit der Waffe", erzählte ein Polizeisprecher. "Daraufhin zog ein 17-Jähriger eine mitgeführte Axt und äußerte ebenfalls Drohungen."
Bevor es zu gegenseitigen Verletzungen kommen konnte, griff glücklicherweise die Polizei ein und stellte die Waffen sicher. Jetzt wird gegen alle drei Beteiligten ermittelt.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa