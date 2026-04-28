Ford in sächsischer Kleinstadt gesprengt: Steckt ein Serientäter dahinter?

Grimma - Mitte März explodierte im Stadtgebiet von Grimma ein Ford Focus . Trümmerteile flogen meterweit. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen und einer Person, die für die Ermittlungen besonders relevant sein könnte.

Von dem Ford blieben nur Reste übrig. (Archivbild) © Medienportal Grimma/Sören Müller

Das Auto explodierte in der Nacht vom 10. auf den 11. März gegen 2 Uhr in der Wurzener Straße.

Unter anderem wurde das Dach des Fahrzeuges aufgesprengt. Die Trümmerteile flogen auf angrenzende Grundstücke und auch ein VW Golf, der in der Nähe parkte, wurde getroffen.

Noch in der Nacht hatte die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen aufgenommen, die bis heute andauern.

Dabei ist herausgekommen, dass eine unbekannte Person mit einem orangefarbenen Mountainbike als wichtiger Zeuge in Betracht kommen könnte. Das teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit.

Die Polizei sucht jetzt öffentlich nach ihm. So wird der Mann beschrieben: