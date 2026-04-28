Ford in sächsischer Kleinstadt gesprengt: Steckt ein Serientäter dahinter?
Grimma - Mitte März explodierte im Stadtgebiet von Grimma ein Ford Focus. Trümmerteile flogen meterweit. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen und einer Person, die für die Ermittlungen besonders relevant sein könnte.
Das Auto explodierte in der Nacht vom 10. auf den 11. März gegen 2 Uhr in der Wurzener Straße.
Unter anderem wurde das Dach des Fahrzeuges aufgesprengt. Die Trümmerteile flogen auf angrenzende Grundstücke und auch ein VW Golf, der in der Nähe parkte, wurde getroffen.
Noch in der Nacht hatte die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen aufgenommen, die bis heute andauern.
Dabei ist herausgekommen, dass eine unbekannte Person mit einem orangefarbenen Mountainbike als wichtiger Zeuge in Betracht kommen könnte. Das teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit.
Die Polizei sucht jetzt öffentlich nach ihm. So wird der Mann beschrieben:
- Er ist etwa 40 bis 50 Jahre alt, trug ein Basecap und hatte dunkle Kleidung an.
Die Explosion könnte im räumlichen Zusammenhang mit zwei ähnlichen Taten stehen. Das wird im Moment geprüft. Die Kriminalaußenstelle Grimma und die Staatsanwaltschaft Leipzig ermitteln dazu bereits.
Wer die Explosion gesehen hat, Hinweise zur Tat oder sonstige Angaben, die im Zusammenhang mit der Explosion stehen, geben kann, soll sich bitte beim Hinweistelefon der Kripo unter der 0341/966 - 46666 melden.
Titelfoto: Medienportal Grimma/Sören Müller