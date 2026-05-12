Mann in Steinbach hinterrücks attackiert und mit Messer verletzt
Steinbach - Auseinandersetzung mit Folgen: Ein Mann (27) ist am Friedhof im Praunheimer Weg im hessischen Steinbach mit einem Messer verletzt worden. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen der Tat.
Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, war es am Abend des Vortags zu der Attacke gekommen. Das Opfer hielt sich den Angaben zufolge gegen 21 Uhr am Friedhofsgelände auf, als es plötzlich von einem maskierten Mann hinterrücks angegriffen wurde.
Aus der Attacke entwickelte sich demnach eine handfeste Auseinandersetzung, bei welcher der Unbekannte letztlich ein Messer zückte und den Mann oberflächlich an dessen Bein verletzte.
Anschließend trat der Angreifer die Flucht an, eine eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg.
Er kann wie folgt beschrieben werden:
- circa 1,80 Meter groß
- schwarze Maske
- schwarz gekleidet
Der 27-Jährige wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.
Zeugen, die Hinweise zu Angreifer oder Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 0617162400 in Verbindung zu setzen oder sich alternativ bei jeder anderen Dienststelle zu melden.
Titelfoto: Hannes P. Albert/dpa