Mann in Steinbach hinterrücks attackiert und mit Messer verletzt

Steinbach - Auseinandersetzung mit Folgen: Ein Mann (27) ist am Friedhof im Praunheimer Weg im hessischen Steinbach mit einem Messer verletzt worden. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen der Tat.

Der Rettungsdienst war vor Ort im Einsatz. © 5VISION.NEWS

Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, war es am Abend des Vortags zu der Attacke gekommen. Das Opfer hielt sich den Angaben zufolge gegen 21 Uhr am Friedhofsgelände auf, als es plötzlich von einem maskierten Mann hinterrücks angegriffen wurde.

Aus der Attacke entwickelte sich demnach eine handfeste Auseinandersetzung, bei welcher der Unbekannte letztlich ein Messer zückte und den Mann oberflächlich an dessen Bein verletzte.

Anschließend trat der Angreifer die Flucht an, eine eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

circa 1,80 Meter groß

schwarze Maske

schwarz gekleidet

Der 27-Jährige wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.