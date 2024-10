Mann attackiert und ausgeraubt! Täter-Trio bislang nicht geschnappt

Wolfratshausen - Ein junger Mann ist am heutigen Mittwochmorgen in Wolfratshausen von drei Männern mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden. Die Täter nahmen dem 20 Jahre alten Opfer Bargeld und Medikamente ab.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd zu dem Fall mitteilte, hat sich der Mann gegen 1.30 Uhr per Notruf gemeldet und geschildert, was ihm kurz zuvor in der Pfaffenrieder Straße widerfahren ist.

Den Angaben zufolge wurde er von den Tätern angegriffen und zudem mit einem Messer bedroht, er blieb allerdings glücklicherweise unverletzt.

Nach der Tat seien die Angreifer unerkannt in ein nahegelegenes Waldstück geflüchtet. Trotz sofort ergriffener Fahndungsmaßnahmen der Polizei Wolfratshausen und umliegender Dienststellen fehlt von den Männern bislang noch jede Spur.

Noch in der Nacht übernahm zunächst einmal der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim die weiteren Ermittlungen zum Raub, diese werden nun vom Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizei fortgesetzt.