Mann kippt vor Tür seiner Ex Benzin über sich, Polizei verhindert Schlimmeres

Sofort machten sich mehrere Streifen auf den Weg zu dem Haus in der Hauptstraße. Dort konnten die Beamten dann auch den alkoholisierten Mann antreffen, der tatsächlich einen Benzinkanister in der Hand hielt.

Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, war es bereits am vergangenen Freitag (7. Februar) zu dem Vorfall gekommen.

Nachdem er die Nacht in einer Zelle verbracht hatte, wurde er am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in einem besonders schweren Fall U-Haft für den 58-Jährigen anordnete.