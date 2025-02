Mann klaut auffälligen VW-Camper: Wer hat beide gesehen?

Die linke und rechte Seite des gestohlenen VW-Campers sind auffällig beschädigt. © Polizeirevier Harz

Der Camper wurde bereits vom 21. auf den 22. November vergangenen Jahres gestohlen. Am heutigen Freitag machten die Ermittler des Polizeireviers Harz Fotos vom möglichen Täter und dem Bus öffentlich.

Der VW-Bus stand in der besagten Nacht bis 2.05 Uhr in Neinstedt in der Straße "Auf dem Helmsteine". Dabei ist der Wagen gar kein unauffälliger, wie die Polizei bewusst hervorhebt.

Dieser habe auffällige Beschädigungen am Lack im Heckbereich und an den Seiten.

Einen konkreten Verdacht auf einen möglichen Täter gibt es auch. Sogar ein Foto des Verdächtigen wurde veröffentlicht.

Die Ermittler erhoffen sich nun Hinweise, die zum Ergreifen des Täters und zum Auffinden des Autos führen.