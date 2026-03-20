Mann kollabiert wegen unbekannter Substanz: Notfall führt Ermittler direkt zu Drogenlabor

Essen - Im Zuge eines Notfalls in Nordrhein-Westfalen ist die Polizei auf ein ganzes Drogenlabor gestoßen. Was als Rettungseinsatz begann, endete mit zwei Festnahmen.

In Essen sind Ermittler auf ein Drogenlabor gestoßen. © Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Ausgangspunkt für den Ermittlungserfolg war ein Mann (35), der am Dienstagnachmittag in seiner Wohnung in Essen kollabierte, nachdem er ein Gefäß mit einer unbekannten Substanz fallen gelassen hatte.

Eine junge Frau (22) musste den 35-Jährigen gar reanimieren. Anschließend wählte sie den Notruf, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Der Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert und schwebt nicht in Lebensgefahr.

Da die Rettungskräfte im Zuge des Einsatzes auf Indizien für die Herstellung von Betäubungsmitteln stießen, wurde auch die Polizei alarmiert. Die Beamten stellten dabei fest, dass der zusammengebrochene Mann bereits Bestandteil laufender Ermittlungen war.

Diese Erkenntnis führte die Polizei daraufhin am Dienstagabend in die Wohnung eines 53-jährigen Komplizen im Essener Stadtteil Frohnhausen. Dort sprang den Ermittlern wahrlich ein ganzer Chemiebaukasten ins Auge.