Mann lässt Neunjährigen Traktor fahren: Ausflug endet mit Unfall und hat ein Nachspiel
Kleinostheim - Ein neunjähriger Junge hat in Unterfranken mit einem Traktor einen Verkehrsunfall verursacht. Dabei wurde ein Mann verletzt. Der Vorfall hat nun auch rechtliche Konsequenzen.
Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Donnerstagnachmittag gegen 16.20 Uhr in Kleinostheim.
Demnach war der Neunjährige mit einem Fendt-Traktor auf dem Lachweg unterwegs und wollte nach rechts in den Mittelweg abbiegen.
Dabei überfuhr er mehrere Findlinge und kollidierte anschließend mit einem Verkehrszeichen. Das Schild wurde samt Verankerung beschädigt.
Auf dem Kotflügel des Fendt Farmer befand sich während der Fahrt ein 67-jähriger Mann.
Durch den Zusammenstoß stürzte er vom Fahrzeug und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus.
Polizei ermittelt gegen 67-jährigen Mann
Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der neunjährige Fahrer aufgrund seines Alters logischerweise nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis sein konnte.
Aus diesem Grund wird nun gegen den 67-Jährigen wegen des Verdachts des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.
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