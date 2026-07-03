Mann lässt Neunjährigen Traktor fahren: Ausflug endet mit Unfall und hat ein Nachspiel

Kleinostheim - Ein neunjähriger Junge hat in Unterfranken mit einem Traktor einen Verkehrsunfall verursacht. Dabei wurde ein Mann verletzt. Der Vorfall hat nun auch rechtliche Konsequenzen.

Im unterfränkischen Kleinostheim kam es am Donnerstag zu einem kuriosen Traktorunfall. (Symbolbild) © 123RF/stgrafix

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Donnerstagnachmittag gegen 16.20 Uhr in Kleinostheim.

Demnach war der Neunjährige mit einem Fendt-Traktor auf dem Lachweg unterwegs und wollte nach rechts in den Mittelweg abbiegen.

Dabei überfuhr er mehrere Findlinge und kollidierte anschließend mit einem Verkehrszeichen. Das Schild wurde samt Verankerung beschädigt.

Auf dem Kotflügel des Fendt Farmer befand sich während der Fahrt ein 67-jähriger Mann.

Durch den Zusammenstoß stürzte er vom Fahrzeug und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus.