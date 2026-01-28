Mann macht es sich auf Straße bequem: Alkoholtest zeigt fast fünf Promille!

Rottweil - Ein ungewöhnliches Hindernis hat am Dienstagabend den Verkehr im baden-württembergischen Rottweil zum Erliegen gebracht.

Die Polizeistreife führte einen Atemalkoholtest durch. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Gegen 18 Uhr entschied ein 37-jähriger Mann, sich mitten auf die Fahrbahn in der Marxstraße zu setzen und zwang Autofahrer so zum Anhalten.

Als die alarmierte Polizei vor Ort eintraf, zeigte sich schnell der Grund für das riskante Verhalten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 4,8 Promille.

Zum Schutz der Verkehrsteilnehmer und vor sich selbst nahmen die Beamten den Mann mit auf das Revier, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte.