Wo ist Bairem? 5-Jähriger verschwindet aus Kinderklinik

Wo ist Bairem L. aus Osnabrück? Der Fünfjährige wird seit Mittwochmittag vermisst.

Von Marcus Scholz

Osnabrück - Wo ist Bairem L. aus Osnabrück? Der Fünfjährige wird seit Mittwochmittag vermisst.

Bairem L. verschwand am Mittwochmittag. Wer hat den Jungen gesehen?
Bairem L. verschwand am Mittwochmittag. Wer hat den Jungen gesehen?  © Polizeiinspektion Osnabrück

Wie die Polizei mitteilte, ist der Junge seit 12.45 Uhr verschwunden.

Bairem sei zuletzt im Bereich einer Rutsche innerhalb des Christlichen Kinderhospitals Osnabrück an der Johannisfreiheit gesehen worden.

Mutmaßlich habe der Fünfjährige das Krankenhaus verlassen.

Bairem, der auf Hilfe angewiesen ist, wird wie folgt beschrieben:

  • Alter: 5 Jahre
  • Größe: ca. 100 cm
  • Kleidung: schwarze dicke Jacke, dunkle Hose, schwarze Adidas-Schuhe
Die Polizei veröffentliche dieses Foto vom kleinen Bairem.
Die Polizei veröffentliche dieses Foto vom kleinen Bairem.  © Polizeiinspektion Osnabrück

Wer den Jungen gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, soll umgehend unter der Telefonnummer 110 die Polizei informieren!

"Sprechen Sie den Jungen an und warten Sie auf das Eintreffen der Polizei", so die Bitte der Beamten.

