Wo ist Bairem? 5-Jähriger verschwindet aus Kinderklinik

Osnabrück - Wo ist Bairem L. aus Osnabrück? Der Fünfjährige wird seit Mittwochmittag vermisst .

Bairem L. verschwand am Mittwochmittag. Wer hat den Jungen gesehen? © Polizeiinspektion Osnabrück

Wie die Polizei mitteilte, ist der Junge seit 12.45 Uhr verschwunden.

Bairem sei zuletzt im Bereich einer Rutsche innerhalb des Christlichen Kinderhospitals Osnabrück an der Johannisfreiheit gesehen worden.

Mutmaßlich habe der Fünfjährige das Krankenhaus verlassen.



Bairem, der auf Hilfe angewiesen ist, wird wie folgt beschrieben: