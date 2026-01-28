Junger Einbrecher steht plötzlich in Flammen

Südharz - In der Gemeinde Südharz im Landkreis Mansfeld-Südharz ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch ein erschreckender Vorfall, bei dem ein Einbrecher angezündet wurde.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolfoto) © 123RF/majestix77

Ersten Erkenntnissen des Polizeireviers Mansfeld-Südharz zufolge drangen zwei Männer gewaltsam in ein Wohnhaus in einem bislang unbekannten Ortsteil der Gemeinde ein.

Die beiden Einbrecher im Alter von 19 und 24 Jahren wollten hier einen 44-Jährigen zur Rede stellen, erklärte eine Sprecherin der Polizei.

Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den drei Männern, bei der der jüngere Eindringling mit einer Flüssigkeit übergossen wurde. Diese fing wenig später Feuer.

Der 19-Jährige erlitt hierbei Brandverletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Begleiter blieb unverletzt.