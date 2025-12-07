Mann masturbiert am Bahnhof vor mehreren Kindern
Stendal - Ekel-Aktion am Bahnhof: Am Freitagmorgen wurde ein Mann erwischt, wie er vor den Augen einiger Kinder masturbierte.
Gegen 7.25 Uhr erhielt die Bundespolizei Meldung, dass sich ein Mann am Hauptbahnhof Stendal (Sachsen-Anhalt) aufhalten und dort die Öffentlichkeit belästigen würde.
Die Beamten fanden den 65-Jährigen am Bahnsteig 1, wie er mit heruntergelassener Hose auf einer Bank saß und masturbierte.
Zeugen hätten zuvor bemerkt, wie er sich während seiner exhibitionistischen Handlung in der Nähe einer Schulklasse aufhielt.
Als die Schüler auf den Mann aufmerksam wurden, reagierten sie empört und rannten davon, teilte die Bundespolizeiinspektion Magdeburg mit.
Die Beamten nahmen den 65-Jährigen mit auf die Dienststelle. Auf ihn wartet nun eine Strafanzeige.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa